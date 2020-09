Ludwigshafen: Abriss der Pilzhochstraße beendet

Ludwigshafen.Der Teilabriss der Hochstraße Süd ist beendet, teilte die Stadtverwaltung am Freitagmorgen mit. Am Freitagnachmittag oder spätestens am Samstag, 26. September, fällt das letzte Stück der 500 Meter langen Pilzhochstraße. Das Abbruchunternehmen habe schneller gearbeitet als gedacht, so Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Sie dankte „allen Beteiligten, die in den vergangenen Wochen einen tollen Job gemacht haben, sowie den Anwohnern, die den Abriss mit viel Verständnis begleitet haben.“

In den nächsten Wochen bis Mitte Oktober müssen noch der Schutt der beiden letzten von insgesamt zehn Bauwerken und die verbleibenden Baggermatratzen weggeräumt werden. Aus Sicherheitsgründen musste die Pilzhochstraße mit 54 Stützwerken bestehend aus 1500 Baumstämmen unterstützt werden.

Am 22. August 2019 war die Pilzhochstraße aus Sicherheitsgründen für den Verkehr gesperrt worden. Am 22. November 2019 wurde Einsturzgefahr festgestellt.

Der Abriss wurde im Januar vorbereitet, die ersten Betonbrocken fielen am 11. Juni. Am 8. Juli konnte die Passage zwischen Mundenheimer- und Bismarckstraße wieder für Fußgänger geöffnet werden. Knapp vier Wochen später am Mittwoch, 5. August, konnten auch Radler die Passage durchfahren. Freie Fahrt für Autos gab es wieder ab Freitag, 11. September, und für Busse und Straßenbahnen ab 14. September.

Die Planungsleistungen für einen Ersatzbau wurden im Stadtrat am Montag, 21. September, vergeben. 2025 soll die neue Hochstraße Süd fertig sein.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.09.2020