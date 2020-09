Ludwigshafen: Autoverkehr unter Hochstraße wird am Freitag freigegeben

Der Autoverkehr am Berliner Platz unter der abgerissenen Hochstraße Süd wird am Freitag, 11. September, freigegeben, kündigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Mittwoch beim wöchentlichen Medienbriefing an. Nach fast einjähriger Pause fahren die Straßenbahnen ab Montag, 14. September, wieder über die Adenauer-Brücke zum Berliner Platz und in die südlichen Stadtteile. Derzeit laufen die Probefahrten für die Bahnen auf der Strecke, die in den vergangenen Wochen technisch wieder eingerichtet wurde.

Bei den Probefahrten der Bahnen kommt es laut Steinruck immer wieder zu Behinderungen, weil Fahrzeuge etwa in der Schützenstraße auf oder direkt neben den Gleisen abgestellt wurden. Die Verwaltung habe schon etliche Autos abgeschleppt und werde dies auch in den nächsten Tagen konsequent tun. „Denn wir wollen auf jeden Fall den Straßenbahnbetrieb am Montag wieder aufnehmen“, so Steinruck. An diesem Tag verteilen die Stadt und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) ein „kleines Dankeschön“ an die Fahrgäste.

Für die Wiederherstellung der Straßenbahnstrecke hatte die RNV rund eine Million Euro ausgegeben. Das Unternehmen setzte elf Masten und montierte die ObUNderleitungen. Die technische Aufsichtsbehörde gab am Montag grünes Licht, so dass nun die Einweisungsfahrten für die Straßenbahnen folgen. Rund 60 Fahrer, die die Strecke um den Berliner Platz und in die südlichen Stadtteile nicht kennen, machen sich in dieser Woche mit der Route vertraut, so eine RNV-Sprecherin.

Der Abriss der Hochstraße Süd gehe unterdessen planmäßig weiter, sagte Georgios Astyrakakis vom Bereich Tiefbau. Eines von drei Bauwerken direkt neben der Eisenbahnstrecke sei bereits fast vollständig abgebrochen worden. Bei dem derzeit schwierigen Abschnitt werde der Bahndamm mit einer Schutzmatte und aufgestellten Holzbohlen geschützt. Bislang habe es dort keine Schäden gegeben. Mitte Oktober soll die gesamte 500 Meter lange Pilzhochstraße verschwunden sein.

In einer Sondersitzung am 21. September wird sich der Stadtrat umfassend mit dem Thema Neubau der Hochstraßen befassen. Das Gremium soll die Planungsleistungen für den Neubau der Hochstraße Süd vergeben, der 2025 fertig sein soll. Zudem will die Verwaltung neue Überlegungen zum Projekt Hochstraße Nord vorstellen. Durch einen leicht nach Süden versetzten Verlauf der Stadtstraße, die die Nordtrasse ersetzen wird, könnte die Bauzeit um zwei Jahre verkürzt werden. Voraussetzung dafür ist, dass das Rathaus-Center komplett abgerissen und neu gebaut wird. Steinruck erwartet wichtige Weichenstellungen in der Sitzung am 21. September.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.09.2020