Ludwigshafen: Baustelle wird ein halbes Jahr früher fertig

Das ist schon sehr ungewöhnlich: Ein Großprojekt in einem eng bebauten Stadtteil wird deutlich früher fertig als zunächst vermutet. Der Ausbau der Linie 10 in Alt-Friesenheim endet bereits im Frühjahr 2022, teilt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit. Damit wäre der Zeitplan, der bei Baubeginn 2019 genannt wurde, um ein halbes Jahr unterboten. „Dies liegt nicht nur am relativ milden Winter,

...