Ludwigshafen: Bislang rund 300 Heimbewohner und Mitarbeiter geimpft

Ludwigshafen. Nach einem holprigen Start läuft die Verteilung des Corona-Impfstoffs in Ludwigshafener Alten- und Pflegeheimen jetzt reibungsloser. Bislang wurden Bewohner und Mitarbeiter im Haus Friesenheim, im Schiller Wohnstift Oggersheim und im Vitanas Seniorenzentrum am Rheinufer immunisiert, berichtete Impfkoordinatorin Ramona List am Mittwoch in einer Video-Pressekonferenz. Am Mittwoch

...