Ludwigshafen: Bliesverein "kämpft ums Überleben"

Einige Badegäste erfrischen sich im Weiher, andere genießen die wärmenden Sonnenstrahlen auf der Liegewiese oder im Biergarten bei Bratwurst und Apfelschorle. Auf den ersten Blick ein harmonisches Bild einer Badesaison an der Blies, die am kommenden Sonntag ausklingt. Für die Verantwortlichen des Trägervereins endet hingegen ein „Ausnahmejahr, das wir in dieser Form nicht noch einmal

...