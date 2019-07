Ludwigshafen: Brunckstraße zwei Wochen dicht

Wer ab Montag von den nördlichen Stadtteilen in Richtung Innenstadt oder Hochstraßen unterwegs ist, muss sich in Geduld üben und erheblich mehr Zeit einplanen: Denn in der Brunckstraße, der mit Abstand wichtigste Verkehrsader im Norden der Stadt, drohen Staus. Grund: Die Verwaltung saniert die Fahrbahn zwischen der Stern- und Carl-Bosch-Straße. Der etwa 600 Meter lange Abschnitt in Richtung Süden muss deshalb etwa zwei Wochen lang voll gesperrt werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 16. August.

„Einen zeitlichen Puffer bei der Sanierung gibt es nicht“, berichtet ein Stadtsprecher auf „MM“-Nachfrage von einem engen Terminplan. Die Gefahr einer größeren Verzögerung hält die Verwaltung gleichwohl für unwahrscheinlich - auch nicht durch die Hitzewelle in den nächsten Tagen. „Zwei Tage Dauerregen wären für die Einhaltung der Termine schlimmer als hohe Tagestemperaturen“, lautet die Auskunft.

Dringend nötig ist die Instandsetzung seit langem. Denn tiefe Spurrillen haben sich in den vergangenen Jahren wegen der starken Verkehrsbelastung gebildet. Täglich 44 000 Fahrzeuge, darunter viele Lastwagen, rollen über die wichtige Verbindung auch zur BASF.

Die ramponierte Asphaltdecke wird die Verwaltung in den nächsten beiden Wochen abtragen und durch neue bituminöse Schichten ersetzen. Zuvor erneuert sie kaputte Rinnen und Wasserabläufe an den Fahrbahnen. Massiv sind auch die Schäden an der Bushaltestelle Rheinfeldstraße in der Nähe des BASF-Tors 3. Die aufgeworfenen Pflastersteine werden entfernt, der Bereich wird nun asphaltiert.

Eine örtliche Umleitung schildert die Stadt über die Sternstraße und den Ruthenplatz aus. Als Vorwarnung hat sie entsprechende Schilder bereits vor Tagen aufgestellt. Um die Behinderungen in Grenzen zu halten, appelliert die Verwaltung aber an die Kraftfahrer, die Brunckstraße und die Carl-Bosch-Straße in Fahrtrichtung Süden zu meiden. Sie sollten die Baustelle, wenn möglich, weiträumig umfahren, etwa über die A 650/B 9.

Für Fußgänger sind hingegen nur leichte Einschränkungen zu erwarten. „Der Zugang zum BASF-Werksgelände bleibt weitestgehend erhalten. Allerdings ist es wegen des Bauablaufes zeitweise nicht möglich, von der Haltestelle Rheinfeldstraße die Fahrbahn zum Tor 3 zu queren“, sagt der Stadtsprecher.

Erneuert wird in den nächsten Wochen ferner der Radweg in der Carl-Bosch-Straße. Die Arbeiten beginnen nach Angaben der Verwaltung am Montag, 5. August, und dauern vermutlich bis zum 13. August. Dies hat auch Auswirkungen für die Autofahrer. Die rechte Fahrbahn wird gesperrt, so dass ihnen in der Zeit nur eine Fahrspur zur Verfügung steht. Zudem gelangen die Autofahrer nicht mehr von der Carl-Bosch-Straße geradeaus in Richtung Friesenheim. Sie müssen einen kleinen Umweg über die Sternstraße nehmen. Die Radler werden unterdessen über die Schopenhauer-, Schelling-, Bremser-, Geibel- und Karl-Müller-Straße umgeleitet.

Nicht betroffen von der Großbaustelle Brunckstraße ist hingegen die Gegenfahrbahn in Richtung Oppau/ A 6 - sie wurde bereits vor zwei Jahren erneuert. Für starke Behinderungen vor allem im Berufsverkehr sorgten damals zwei Sonderfaktoren. Die Baustelle war bereits direkt nach dem Hemshoftunnel eingerichtet worden. Zudem konnten die Autofahrer nicht direkt die Parkhäuser am BASF-Tor 2 und das Feierabendhaus ansteuern. Elf Tage lang dauerte es damals, die Asphaltschichten zu erneuern.

Der nördliche Abschnitt der Brunckstraße war bereits zuvor grundlegend saniert worden. Auf einer Länge von 1,2 Kilometern wurde damals der Untergrund bis in eine Tiefe von 65 Zentimetern ausgetauscht. Damit ist neben der Lagerhausstraße bald eine zweite Verkehrsader im Stadtgebiet komplett saniert, die als wichtige Ausweichstrecke während der achtjährigen Hochstraßen-Großbaustelle gilt.

