Ludwigshafen: "Die Terrasse bleibt für uns tabu“

„Meine Frau ist schon zweimal von einer Tigermücke gestochen worden. Ich gehe nur noch dick eingesprüht oder eingeräuchert in den Garten raus“, berichtet Wolfgang Kempf. „So schlimm wie in diesem Jahr war es mit den Mücken noch nie“, bestätigt Carmen Cassacchio, die ebenfalls im Neubaugebiet Melm wohnt. „Wir nutzen deshalb die Terrasse derzeit nicht mehr, sie ist für uns tabu.“ Helmut Überlein kann jedoch keine verschärfte Situation feststellen: „Ich wohne hier seit 1970 direkt am Weiher und gehe weiterhin regelmäßig mit meinem Hund über die Felder.“ Um Tigermücken in der Melm zu bekämpfen, verteilten die Behörden am vergangenen Wochenende an alle Haushalte ein Infoblatt mit einer Packung BTI-Tabletten, um die Larven der Insekten auf den Wasserflächen unschädlich zu machen.

Zudem gaben die Mitarbeiter beim Büro der Oggersheimer Ortsvorsteherin und beim Bürgerservice in Oggersheim bereits insgesamt 360 Packungen mit dem Wirkstoff ab. „Wir haben noch einmal nachbestellt, um für weitere Nachfragen gewappnet zu sein“, erklärt Ortvorsteherin Barbara Baur am Mittwoch auf „MM“-Nachfrage.

Anfang August habe die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) erstmals im Stadtgebiet Tigermücken festgestellt, sagt der wissenschaftlicher Direktor Norbert Becker. „Nach den Hinweisen aus der Bevölkerung gehen wir von einer stabilen Population in einem 20 Hektar großen Gebiet aus.“ An mehr als 20 Stellen seien diese Insekten aufgetaucht - aber bislang nur in Melm und nicht in angrenzenden Stadtteilen, fügt Becker hinzu.

Die aggressive Stechmückenart ist nach seinen Angaben vermutlich per Auto nach einem Südeuropa-Urlaub in die Melm eingeschleppt worden. Dies sei nicht ungewöhnlich. Denn seit Jahren breite sich die Tigermücke in Deutschland, insbesondere entlang des Oberrheingrabens aus - auch durch Güterzüge. Betroffen waren bereits Teile von Heidelberg und Weinheim.

Im Gegensatz zur Rheinschnake, die vornehmlich in Überschwemmungsgebieten vorkommt, brütet die Tigermücke bevorzugt in kleinen, meist künstlichen Wasserbehältern. Dazu zählen Regentonnen, Vasen, Untersetzer oder sogar hohle Zaunpfähle, auf denen sich Niederschlag sammeln kann.

Für die Bekämpfung der Stechmücken setzt die Kabs seit Jahrzehnten den biologischen Wirkstoff BTI ein. „Das Bakterieneiweiß tötet nur Mückenarten ab, ist aber für Menschen, Tiere und Pflanzen unbedenklich“, versichert Becker.

Deshalb appellieren die Stadtverwaltung und das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises an die Bewohner der Melm, regelmäßig Untersetzer und Wassergefäße zu überwachen und zu leeren. Größere Behälter oder Brunnen sollen mit den BTI-Tabletten behandelt werden. Eine Tablette reicht für ein Volumen von 50 Litern und hält etwa drei Wochen.

Auch wenn Anwohnerin Elke Koch-Böhn von den Tigermücken bislang nicht betroffen ist, freut sie sich über die Aktion und hat ihren Brunnen gleich abgedeckt. Andreas Engel wurde beim Gartenteich aktiv. „Von einer Tigermückenplage zu sprechen, halte ich aber für übertrieben. Wenn man konsequent gegen die Larven vorgeht, müsste es bald kein großes Problem mehr sein“, zeigt er sich überzeugt.

Der wissenschaftliche Kabs-Direktor hält sich hingegen noch etwas zurück. „Nach vier bis sechs Wochen wird sich zeigen, ob die Tabletten-Verteilung gewirkt hat.“ Anderenfalls müsse man nachlegen. Denkbar sei dabei auch eine Aktion mit steriler Insektentechnik. Dabei würden männliche Larven ausgelegt, die zuvor per Strahlung unfruchtbar gemacht werden.

„Wir haben schon einige Erfahrung bei der Bekämpfung von Tigermücken auch in Freiburg und Karlsruhe. Und in der Heidelberger Bahnstadt ist der Bestand bereits um 90 Prozent reduziert worden“, betont Becker - und hofft auf einen ähnlichen Erfolg in der Melm.

