Ludwigshafen: Droht Sperrung der Hochstraße Nord?

Ergebnisse, wie stark die Hochstraße Nord durch einen Brand von darunterliegenden Autoreifen am Mittwoch geschädigt worden ist, sollen am Dienstag vorliegen. Dies sagte ein Stadtsprecher am Freitagabend auf Nachfrage dieser Redaktion. Ein Gutachter hatte am Freitag damit begonnen, die Tragfähigkeit der Brücke zu prüfen. Wenn das Bauwerk massiv geschädigt worden sei, könnte eine Sperrung der Hochstraße nach derzeitigem Stand nicht ausgeschlossen werden, so der Stadtsprecher. Angaben über die genauen Schäden liegen bislang nicht vor.

Durch den Brand bestehe die Gefahr, dass sich der an der Oberfläche liegende Stahl wegen der Hitze ausgedehnt und den benachbarten Beton weggesprengt hat. Als erste Sicherungsmaßnahme wurde das Tempolimit von 70 auf 50 reduziert. Mehrere Autoreifen hatten am Mittwochabend unterhalb der Hochstraße Nord im Bereich des Übergangs Güterbahnhof gebrannt. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Es kam dabei zu einer deutlich sichtbaren Rauchwolke.

