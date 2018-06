Ludwigshafen: Eifersüchtiger Exmann geht auf 39-Jährigen los

Anzeige

Ein 42-jähriger Mann hat am frühen Sonntagmorgen in Ludwigshafen-Maudach den Begleiter seiner Exfrau mit einem Schlagstock angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 42-Jährige mit seinem Fahrrad auf der Alten Weinstraße, als er zufällig auf seine Exfrau traf. Noch in Trauer über die gescheiterte Ehe stieg der 42-jährige Beschuldigte von seinem Fahrrad ab und ging mit einem Teleskopschlagstock auf den Begleiter seiner Exfrau los.

Nachdem der 42-Jährige mehrfach mit dem Schlagstock auf den Geschädigten eingeschlagen hatte, kam es schließlich zu einer Rangelei auf dem Boden. Zeugen schwächten die Rangelei zunächst ab, bevor schließlich Polizisten die Auseinandersetzung beendeten. Der Beschuldigte, sowie sein 39-jähriger Kontrahent wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.