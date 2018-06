Ludwigshafen: Einsatz der Polizei in der Schützenstraße

Anzeige

Ludwigshafen. Die Polizei ist am Dienstagabend mit einem großen Aufgebot in Ludwigshafen-Süd im Einsatz. Die Polizei bestätigte auf Anfrage den Einsatz in der Schützenstraße. Wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilte, berichten Anwohner, dass sie Schüsse gehört haben. Auch der Mitarbeiter hörte gegen 19 Uhr einen lauten Knall und geht davon aus, dass es sich hierbei um einen Schuss handelte. Ebenfalls berichten Anwohner, dass sich wohl jemand in einem Haus verbarrikadiert habe. Von der Polizei bestätigt wurden diese Informationen bislang noch nicht.

Die Straße wurde für den Einsatz bis etwa 19.30 Uhr abgesperrt, zahlreiche Menschen befanden sich gegen 18.30 Uhr auf der Straße, teilte eine Passantin mit. Ein Mitarbeiter teilte gegen 19.30 Uhr mit, dass die Straße seit etwa zwei Stunden gesperrt sei. Auch die Straßenbahn der Linie 10 war von der Sperrung betroffen. Die Ermittlungen laufen, sagte eine Sprecherin. Weiteres teilten die Beamten zunächst nicht mit. (kris/dls)