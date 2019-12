Ludwigshafen: Einzug in neue TWL-Zentrale verzögert sich

Ludwigshafen.Bereits seit Sommer ist der Umbau zwar beendet, die neuen Mieter sind aber immer noch nicht eingezogen. Büros und Schaufensterfronten bleiben leer. Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) warten weiterhin auf einen Einzugstermin für ihre neue Hauptverwaltung in der Fußgängerzone. Nach dem Totalumbau des ehemaligen Kaufhof-Warenhauses wird der Energieversorger dorthin auch das Kundenzentrum von der Industriestraße verlagern. „Es gibt bisher keinen Abnahmetermin des Umbaus durch die Feuerwehr“, begründet Awes Khan, Projektleiter der Pro Concept AG (Mannheim), auf „MM“-Anfrage die Verzögerung.

Zunächst hatte sich der Einzug verschoben, weil in puncto Brandschutz nachgebessert werden musste. Dies hatte der Investor bei Objekten dieser Größenordnung als absolut üblich bezeichnet. In den vergangenen Wochen wurde laut Khan die Brandmeldeanlage aufgeschaltet und abgenommen. „Sie ist bereits in Betrieb. Damit ist das Herzstück der Auflagen erfüllt“, erläutert der Projektleiter die Situation. Große Schwierigkeiten gebe es nicht mehr.

Die anderen Brandschutzaspekte wie etwa Rettungswege und Standorte der Feuerlöscher müssten aber in dem fünfstöckigen Komplex noch überprüft werden. Wegen Überlastung der Feuerwehr-Experten habe es bislang keinen Termin gegeben, erklärt Khan.

Bei einem Treffen am kommenden Montag hofft er auf Klarheit über die zeitliche Perspektive. Ob es mit dem Einzug der TWL noch in diesem Jahr klappt, bleibt unklar. Auch wenn die Büros für die 260 Mitarbeiter bereits seit längerem möbliert sind.

Der Energieversorger hatte weite Teile des Innenausbaus selbst übernommen und dafür rund vier Millionen Euro investiert. Der ursprünglich für das erste Halbjahr avisierte Einzugstermin war nicht mehr zu halten, nachdem die TWL die Belegung der neuen Zentrale geändert hatten. Die Bereiche Netzgesellschaft und IT bleiben doch am alten Standort in der Industriestraße, weil sie eher zur Technik gehören.

Auch die Belegung der Erdgeschossflächen kommt nicht so schnell voran wie gedacht. Unklar bleibt, welcher Supermarktbetreiber die Verkaufsfläche von 1100 Quadratmeter nutzen wird. „Darüber stehen wir in intensiven Gesprächen mit zwei Interessenten, unter anderem einem Discounter mit einer Bäckerei. Wir stehen kurz vor dem Vertragsabschluss“, sagt Khan, der indes eine ähnliche Aussage bereits vor Monaten getroffen hat.

Nach Plan laufe indes ein anderes Großvorhaben in der Innenstadt, bei dem die Pro Concept AG ebenfalls federführend ist, versichert der Projektleiter. Für den Neubau der Pfalzwerke- Hauptverwaltung in der Wredestraße sei nun die Baugenehmigung eingegangen. Nun laufen Gespräche mit Generalunternehmen. Nach dem Abriss des früheren C&A-Domizils soll die alte Betonplatte abgebrochen werden. Der Neubau für das siebenstöckige Gebäude beginne im Februar, so Khan. Mitte 2021 sollen die 600 Pfalzwerke-Mitarbeiter von der Kurfürstenstraße in die Wredestraße umziehen.

Eine große Baufläche in der Innenstadt hat auch die städtische Immobiliengesellschaft GAG freigeräumt. Anfang nächsten Jahres rücken die Bauarbeiter für das achtgeschossige Wohngebäude an. Am 24. Januar erfolgt der offizielle Spatenstich für den Neubau.

