Ludwigshafen: Ersatzbusse fahren bis Januar

Dank Nachtarbeiten wird der Termin doch noch eingehalten. Der Austausch der Gleise zwischen Hauptbahnhof und Saarlandstraße werde bis Samstag beendet, kündigte eine Sprecherin der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am Freitag auf „MM“-Nachfrage an. Damit ist zwar wieder eine Straßenbahnverbindung in die südlichen Stadtteile frei. Gleichwohl ändert sich nichts am Busersatzverkehr für die Linie

...