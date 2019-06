Ludwigshafen: Freude über „Senkrechtstarter“

Den unverhofften Wahlsieg hat Dennis Schmidt (CDU) auch am Tag danach noch gar nicht richtig realisiert. „Ich hatte mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen gerechnet und bin noch ganz überwältigt. In den nächsten Tagen will ich aber erste Gespräche mit den Vereinen und Kirchen führen“, sagte der künftige Ruchheimer Ortsvorsteher auf „MM“-Nachfrage am Montag. Die Stichwahl hatte der 26-Jährige mit 54,5

