Ludwigshafen: Gelbe Tonne ersetzt ab Januar Gelben Sack

Ludwigshafen. Zum Jahreswechsel wird in Ludwigshafen die Abfallsammlung bei Leichtverpackungen umgestellt. Ab 1. Januar ersetzt in fast der gesamten Stadt die Gelbe Tonne den Gelben Sack. Ausgenommen von der Regelung sind die Stadtteile Mitte und Nord, wo der Umstieg wegen der beengten Verhältnisse noch nicht möglich ist. Auf dieses Vorgehen hatte sich der Stadtrat in einer Sitzung am 9. März

...