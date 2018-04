Ludwigshafen: Geldautomat in Sparkasse gesprengt

Anzeige

Ludwigshafen.Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten in Ludwigshafen gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, sprengten die Täter gegen 2 Uhr den Automaten im Vorraum der Sparkasse in der Königsbacher Straße und entwendeten Geld in unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten sie in einem dunklen Wagen.

Die Filiale in der Gartenstadt bleibt bis "auf weiteres" geschlossen, sagte ein Sparkassen-Sprecher. Nähere Angaben machte er nicht. Die Kunden werden gebeten, auf die Zweigstellen in der Ernst-Reuter-Siedlung und im Niederfeld auszuweichen. In den vergangenen Monaten haben Unbekannte mehrere Geldautomaten in der Region gesprengt, etwa in Frankenthal, Limburgerhof und Rheingönheim. Die Polizei vermutet hinter den Taten eine hochprofessionelle Bande. (pol/leh/ott)