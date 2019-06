Ludwigshafen: Harte Tage für junge Tierfreunde

Sie haben Kuchen gebacken und verkauft, ein zweites Schulkiosk eröffnet, mehr als 50 Firmen angeschrieben, Klinken geputzt und Spenden gesammelt. Und das alles, damit sie im August ehrenamtlich in einem spanischen Tierheim mit anpacken dürfen. Unterkunft und Verpflegung werden gestellt, für die Flugkosten müssen sie aber selbst aufkommen. Eine große Herausforderung noch bevor es überhaupt los geht, doch die zehn Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse der Gesamtschule Edigheim haben es dank ihres unermüdlichen Einsatzes geschafft und über 5000 Euro zusammenbekommen.

Da bleibt sogar noch etwas übrig als Spende fürs Tierheim „Accion del Sol“ auf Teneriffa. Warum das alles, an einem Ort, wo andere nur Urlaub machen? Die Aktion ist Teil eines Schulprojekts, bei dem sich Schüler der siebten Klasse für eine Wunschaktion bewerben durften. Statt für Wandern im Allgäu oder Radfahren am Bodensee haben sich zehn von ihnen für Tier- und Umweltschutz entschieden, und das hautnah mit allen Höhen und Tiefen. Denn vom 14. bis 21. August heißt es nun nicht nur Hundehäufchen wegmachen, und davon sicher reichlich, sondern auch Tiere aufpäppeln, Gassi gehen und auch bei Kastrationen oder Sterilisationen mit dabei sein. Nichts für zarte Gemüter.

Warum das alles? Und wenn schon, warum nicht in einem deutschen Tierheim? „Wir haben uns im Internet schlau gemacht und schnell festgestellt, dass Tiere in Spanien einen ganz anderen Stellenwert haben als bei uns“, erklären Jan und Alessia. Durch unkontrollierte Vermehrung der Tiere wächst die Population dort kontinuierlich an. Von Hunger und Krankheiten geplagt, finden viele einen elenden Tod. Unzählige Tiere leben unversorgt auf der Straße, werden gequält oder getötet. „Und genau da wollten wir tätig werden - vor Ort, wo unsere Hilfe wirklich gebraucht wird, wo Tierschutz noch lange nicht so gut funktioniert wie bei uns und wo ehrenamtlich Helfer eher die Ausnahme sind“, erzählen die Schüler.

Über den Verein „Aktion Tier“ sind sie auf das Tierheim „Accion del Sol“ in Teneriffa gestoßen. Zur Kontaktaufnahme haben sie eine E-Mail ins Spanische übersetzen lassen. Wäre aber auch so gegangen, wie die Siebtklässler heute wissen, denn Tierheimleiterin Marion Gonzalez stammt eigentlich aus München. Und sie sieht Prävention sowie Kinder- und Jugendbildung als wichtige Bestandteile ihrer Arbeit an. Die Schüler sollen dabei auch in ihren sozialen und kommunikativen Kompetenzen gestärkt werden. So gilt es etwa die Sprachbarriere zu überwinden und auch mit unangenehmen Tätigkeiten klar zu kommen. Da müssen etwa Käfige geputzt werden - und das bei hochsommerlichen Temperaturen.

Den Strand sehen sie in dieser Woche vor allem bei Säuberungsaktionen, wenn wilder Müll säckeweise eingesammelt werden muss. Zur Belohnung steht ein Tag auf dem Programm, an dem die Kinder Sehenswürdigkeiten besichtigen. Und damit die Schüler sich zwischendurch auch mal im Meer abkühlen dürfen, absolviert Lehrerin Sandra Kissel derzeit noch eine Ausbildung zur Rettungsschwimmerin. Die ist notwendig und dringend erforderlich an einem Strandabschnitt, der von Touristen eher nicht genutzt wird. Die Vorfreude bei den Schülern ist groß. Ein bisschen Angst vor dem Unbekannten ist auch dabei. Nicht jeder ist schon einmal geflogen. Für den Heimweg haben die Schüler sogar Flugpatenschaften für drei Hunde übernommen. „Das wird spannend“, meint Vanessa, denn nicht nur Hunde, sondern auch Pferde und Esel warten im Tierheim auf Streicheleinheiten. Ihre Großeltern haben bereits einen Hund aus Mallorca adoptiert und ihre Eltern überlegen nun, ob sie sich auch ein vierbeiniges Familienmitglied anschaffen sollen.

Virginia, die sich für die Aktion mit einem rührenden Katzenvideo beworben hat, liebt Tiere und kann nicht sehen, dass diese leiden. Umso engagierter hatte sie Geld für den Flug gesammelt. Größter Einzelspender in diesem Zusammenhang war die BB Bank mit 1000 Euro. Kölle Zoo hat als Sachspende eine Kiste mit Hundespielzeug gestiftet. „Alle anderen Zoohandlungen haben gar nicht erst reagiert“, so Kissel. „Dabei hatten wir nur um B-Ware gebeten, die ohnehin in den Schredder wandert.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.06.2019