Ludwigshafen: "Hochstraße Nord hält zumindest bis 2022 durch“

Auch wenn das große Augenmerk derzeit auf dem Abriss der Hochstraße Süd liegt, ist eine weitere Frage für einen reibungslosen Verkehrsfluss in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar äußerst wichtig: Wie lange hält die Ausweichroute in Ludwigshafen, die Hochstraße Nord, noch durch? Dies ist deswegen so bedeutsam, weil die 1,5 Kilometer lange Nordtrasse zwischen der Kurt-Schumacher-Brücke und

...