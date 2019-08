Ludwigshafen: Hochstraße Süd ab sofort gesperrt

Ludwigshafen.Die Hochstraße Süd in Ludwigshafen ist ab sofort gesperrt. Dies teilte die Stadt mit. Grund sind Veränderungen an Rissen, die in der Pilzkonstruktion aufgetreten sind. Gesperrt wird der Bereich ab Höhe Bruchwiesenstraße bis zur Konrad-Adenauer-Brücke.

Der „Pilzhochstraße“ genannte Abschnitt der Hochstraße Süd weise bekanntlich Schäden auf, welche regelmäßig überwacht würden, so die Mitteilung der Stadt Ludwigshafen. Im Zuge der engmaschigen Überprüfung seien am heutigen Donnerstag die Vergrößerung der Risse festgestellt worden. In Absprache mit dem verantwortlichen Prüfstatiker habe die Stadtverwaltung entschieden, die Hochstraße Süd aus Sicherheitsgründen zu sperren. (kako)