Ludwigshafen investiert 16,5 Millionen Euro in Schulsanierungen

Ludwigshafen. Sommerzeit ist Sanierungszeit. In den großen Ferien lässt die Verwaltung im Stadtgebiet zahlreiche Schulen auf Vordermann bringen. Dabei ist die Mängelliste in den Einrichtungen lang: Undichte Dächer, ungenügender Brandschutz, nicht schließende Fenster oder marode Sanitäranlagen. In den kommenden Wochen gehen Handwerker die Probleme verstärkt an. Die Schwerpunkte liegen in diesem

...