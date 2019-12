Ludwigshafen: Jugendliche bedrohen Zwölfjährigen mit Pistole

Ludwigshafen.Zwei Jugendliche haben am Samstagabend in Ludwigshafen einen Zwölfjährigen mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, drängten die beiden Täter den Jungen gegen 19.15 Uhr in der Amtsstraße in eine Einfahrt und bedrohten ihn dort mit der Schusswaffe. Sie forderten ihn auf, ihnen seine Winterjacke im Wert von mehreren hundert Euro auszuhändigen.

Der Zwölfjährige gab ihnen die Jacke. Anschließend liefen die beiden Jugendlichen davon. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.