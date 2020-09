Ludwigshafen: Kitas am Donnerstag wegen Warnstreik geschlossen

Wegen eines ganztägigen Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi in der Stadtverwaltung bleiben am Donnerstag, 1. Oktober, auch die städtischen Kindertagesstätten geschlossen, teilte die Verwaltung am Mittwochmorgen mit. „Eltern oder Erziehungsberechtigte müssen die Betreuung ihrer Kinder an diesem Tag anderweitig sicherstellen.“ Auch die beiden städtischen Hallenbäder bleiben an diesem Tag geschlossen. Zudem wird die Sitzung des Beirats für Migration und Integration vom 1. auf den 22. Oktober verschoben. Wegen der laufenden Tarifverhandlungen hat Verdi zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, daher kommt es am Donnerstag insgesamt zu Einschränkungen bei den Dienstleistungen der Stadtverwaltung.

