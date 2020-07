Ludwigshafen: Krimi über eine Entführung

In einer medizinischen Notdienststelle für Menschen ohne Krankenversicherung wird ein toter Mann gefunden. Die Mutter des Chefs einer renommierten Weinkellerei wird entführt. Bewohner eines Obdachlosengebiets starten einen Protestmarsch. Turbulent geht es im Buch „Mett - Der Pfälzer Schorle-Krimi“ zu, das in Ludwigshafen spielt. „Es ist Genre-Mix aus Humor, Spannung, Lokalkolorit und Gesellschaftskritik“, sagt der 53-jährige Autor Johannes Hucke. Besonderheit: Der Sozialpädagoge hat in sein neues Werk viele Erfahrungen einfließen lassen, die er seit 1997 bei seiner Tätigkeit in einem sozialen Brennpunkt der Stadt gemacht hat. „Insofern ist es auch ein politisches Buch, auch wenn die Handlung fiktiv ist und die Personen erfunden sind.“

Schon seit Jahren hatte Hucke die Idee, seine vielfach bedrückenden beruflichen Erlebnisse literarisch zu verarbeiten. „Viele Bewohner in den Einweisungsgebieten träumen von einem sozialen Aufstieg. Dieser scheitert aber oft daran, dass sie stigmatisiert werden und aus dem Teufelskreis nicht herauskommen“, betont der Sozialpädagoge.

In dem Buch geht es um drei Männer, die eine Entführung planen, um an wertvolle Schätze der Weinkellerei heranzukommen. Den Tätern kommt die Polizei aus mehreren Gründen nicht auf die Spur. „Es soll aber keine ernste Geschichte sein“, sagt Hucke. Vielmehr erzählt er sie mit Humor, um das Thema einem breiteren Publikum nahezubringen.

In Obdachlosengebieten wie etwa in der Bayreuther Straße habe sich jahrzehntelang nicht viel getan, um bauliche Mängel zu beseitigen und hygienische Bedingungen zu verbessern, kritisiert Hucke. Erst in den vergangenen zwei bis drei Jahren seien mehr Bestrebungen hierfür erkennbar geworden. Durch die Corona-Krise seien die Pläne, so sein Eindruck, aber wieder in den Hintergrund geraten. Mit dem Buch will der 53-Jährige auch das Bewusstsein dafür schärfen, dass die Sanierung nicht verzögert werden soll.

Entstanden ist die Idee zum Buch im Biergarten der traditionsreichen Gaststätte Maffenbeier, wo sich Hucke und Grafiker Jürgen Schäfer regelmäßig auf eine Schorle treffen. Ergebnis: Der 58-Jährige steuert die Illustrationen im Krimi bei und legt dazu als Ergänzung ein Postkartenset auf. Bei der fiktiven Handlung ist Maffenbeier der einzige reale Bezugspunkt. „Nachdem der Industriestadt ihre kulinarischen Identifikationsorte nach und nach abhandenkamen, übernimmt das Lokal eine Mehrfachfunktion, etwa tapferer Vorposten der Weinpfalz und Hauptumschlagplatz für Nachrichten aller Art“, heißt es anerkennend im Buch über die Hemshöfer Kneipe.

Für Hucke ist dies beileibe nicht das Erstlingswerk. Der gebürtige Frankfurter verfasste bereits viele Werke: Gedichte, Weinlesebücher sowie zwei Romane, die in seiner Geburtsstadt sowie in der Mannheimer Neckarstadt angesiedelt sind. Vor drei Jahren stellte er ein Ludwigshafen Quiz zusammen, das einen reizvollen Streifzug durch Kultur, Wirtschaft, Sport und Prominenz bietet.

„Das Schreiben ist für mich ein wichtiger Ausgleich nach der Arbeit“, begründet Hucke sein eifriges literarisches Schaffen. Deshalb übernahm er vor Monaten eine weitere Aufgabe für ein anderes Buch. Im Vorfeld eines Freibad-Abrisses in der Nähe von Karlsruhe führte er Interviews mit den Stammgästen.

Wie sein Ludwigshafen-Krimi ausgeht, sei nicht verraten. Hucke gibt lediglich einen Hinweis: „Mütter und Kinder werden in meinen Werken nie umgebracht.“ Auch wenn seine Erfahrungen in sozialen Brennpunkten in das neue Buch eingeflossen sind, ist für ihn dieses Thema längst nicht erledigt. „Ich plane auch eine ernste Abhandlung dazu, das wird aber nicht lustig. Dafür brauche ich mehr Zeit.“

