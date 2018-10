Ludwigshafen: Mann bedroht Passanten mit Gartenschere

Ein Mann hat am Donnerstag kurz vor 14 Uhr in Ludwigshafen-Nord am Brüsseler Ring Passanten mit einer Schere bedroht. Das teilte die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Unbekannte hat den Angaben zufolge dunkle Haare mit einem sogenannten Undercut, trägt dunkle Kleidung und eine Kapuzenjacke.

Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach dem Verdächtigen. Zunächst ohne Erfolg. Es habe nach derzeitigen Erkenntnissen aber keine konkrete Gefahrenlage bestanden, so eine Polizeisprecherin. Passanten waren zuvor dennoch über Twitter aufgefordert worden, sich nicht in Gefahr zu bringen und die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen, wenn der Mann gesehen werde.