Ludwigshafen: Mehrheit für den Abriss des Rathauses?

Ludwigshafen.Mit Spannung erwartet wird die Sondersitzung des Stadtrats am Montag. Wichtige Weichenstellungen sind zu erwarten - zum weiteren Vorgehen bei den Hochstraßen-Projekten und vor allem der Zukunft des Rathaus-Centers. Sanierung des 15-stöckigen Rathausturms oder Abriss und Neubau? So lautet die Frage. Dessen Notwendigkeit zur Sanierung ist indes seit gut einem Jahrzehnt unstrittig. Zudem stellt die Verwaltung ihre Überlegung vor, durch eine leichte Verschwenkung der Stadtstraße die Bauzeit um zwei Jahre zu verkürzen.

?Wie unterscheiden sich die drei Varianten für die Rathaus-Sanierung?

Die reine Sanierung ohne Neubau ist mit 148 Millionen Euro halb so teuer wie die anderen beiden Varianten. Allerdings braucht die Verwaltung in diesem Fall weiterhin viele externe Standorte. Langfristig sieht deshalb das Gutachterbüro Drees & Sommer den kompletten Abriss mit Neubau (Kosten: 294 Millionen Euro) als nachhaltigste und flexibelste Lösung an. Bei einer Sanierung mit Erweiterung (300 Millionen Euro) müsste noch eine Stützwand zum Warenhof gebaut werden.

?Ist eine Entscheidung für Abriss und Neubau zu erwarten?

Das ist wahrscheinlich, aber nicht sicher. Die SPD und FDP wollen sich der Empfehlung des Gutachtens anschließen. Auch die Grünen im Rat favorisieren einen Neubau am jetzigen Standort, fordern aber, neue Verkehrsberechnungen wegen des Trends zum Homeoffice in die Planung einzubeziehen. Die CDU will sich indes erst später entscheiden. „Viele Fragen sind nicht ausreichend beantwortet“, sagt Fraktionschef Peter Uebel und nennt Aspekte wie Digitalisierung der Verwaltung, Finanzen und Verkehrsentwicklung. „Ob am Montag eine Entscheidungsreife besteht, ist aus der CDU noch nicht absehbar.“

?Gibt es auch Vorschläge für einen anderen Rathaus-Standort?

Ja, die Fraktion Grünes Forum und Piraten hat die Walzmühle als Alternative ins Spiel gebracht und will eine solche Nutzung prüfen lassen. Sie verweist auf die gute Verkehrsanbindung. Auch die FWG hält die Idee, das Rathaus am Südpol zu errichten, für überlegenswert. Die Linken lehnen hingegen die Walzmühle ab, weil die Verwaltung nicht noch einmal als Ankermieter Knebelverträge eingehen sollte.

?Wie sieht die leichte Veränderung bei der Stadtstraße aus?

Die Streckenführung könnte laut Gutachten im Bereich Pasadenaallee und Benckiser-Villa geringfügig nach Süden verschoben werden. Damit wäre der Bau der 860 Meter langen Stadtstraße unabhängig von Zwängen der Hochstraße. Die Bauzeit würde auf rund sechseinhalb Jahre verkürzt. Die Stadtstraße könnte parallel zum Betrieb der Hochstraße Nord bis zur Schumacher-Brücke hergestellt werden.

?Muss das Planfeststellungsverfahren wiederholt werden?

Das ist nicht abschließend geklärt, muss aber unter allen Umständen verhindert werden, so Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Ein erneutes Planfeststellungsverfahren würde Jahre dauern und das Projekt Hochstraße Nord zeitlich weit zurückwerfen. Ein Baubeginn Ende 2023 wäre illusorisch. Deshalb will Steinruck nach einem Stadtratsbeschluss Kontakt mit dem federführenden Landesbetrieb Mobilität (LBM) aufnehmen.

?Wie sieht die weitere Bürgerbeteiligung aus?

Vom 22. September bis 8. Oktober bietet die Verwaltung einen Online-Dialog an, bei dem Bürger Fragen auf www.ludwigshafen-diskutiert.de stellen können. Gleiches ist bei der Online-Sprechstunde am 1. Oktober von 18 bis 20 Uhr möglich.

