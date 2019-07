Ludwigshafen: Mietpreise klettern um 13,9 Prozent binnen vier Jahren

So hoch war die Steigerungsrate im vergleichbaren Zeitraum noch nie: Der durchschnittliche Mietpreis für eine Wohnung in Ludwigshafen erhöhte sich in den vergangenen vier Jahren um 13,9 Prozent. Dies geht aus dem Mietspiegel 2019 hervor, den die Verwaltung nach einer Befragung von Haushalten vorgelegt hat und der ab 1. August gilt.

Besonders ältere Wohnungen sind deutlich teurer

...