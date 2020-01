Ludwigshafen: Neubaukomplex am Marienkrankenhaus vor dem Startschuss

Ludwigshafen.Ein Großteil des Parkplatzes P 2 an der Salzburger Straße ist bereits gesperrt. Ein Bagger und viele Baumaterialien wurden herangeschafft und lassen keinen Zweifel daran aufkommen, dass am Marienkrankenhaus ein Großvorhaben in nächster Zeit ansteht. „Wir bereiten dort das Baufeld für die Erweiterung vor“, sagte eine Pressesprecherin auf „MM“-Nachfrage. Der 49 Millionen Euro teure Komplex für

...