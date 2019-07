Ludwigshafen: Neue Fenster und mehr Brandschutz bei Schulen

Undichte Dächer, marode Sanitärräume und Fenster, die nicht mehr richtig schließen - lange ist die Mängelliste an den Schulen. Sie wird in den nächsten Wochen etwas verringert. Handwerker reparieren Dächer und Fassaden, modernisieren naturwissenschaftliche Fachräume und verbessern den Brandschutz. Anders als in den vergangenen Jahren tauschen sie in größerem Maße die Fenster aus - dank eines

...