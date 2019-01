Ludwigshafen: Neue Siedlung für 1500 Personen mit Kita und Schule geplant

Gutverdiener und Sozialschwache sollen hier gleichermaßen heimisch werden: Rund 500 Wohnungen in allen Preislagen sind in dem 15 Hektar großen Gebiet für 1500 Personen vorgesehen. „Als erstes Gebäude in der neuen Pesch-Siedlung entsteht indes eine Kita mit 125 Plätzen“, kündigte Johann Spermann, Direktor des Heinrich-Pesch-Hauses, an. Ein Jahr nach der Grundsatzentscheidung konkretisierten die kirchlichen Initiatoren, zu denen das katholische Dekanat gehört, das Konzept für einen „Masterplan“ südlich der Mannheimer Straße. Es sieht nun auch eine Schule vor. Ein Begegnungshaus mit Café, kleinem Geschäft und Kursräumen soll die Sozialkontakte fördern. „Das ist eine vorbildliche Planung“, lobte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Einhellige Zustimmung gab es gestern auch von den Fraktionen im Bau- und Grundstücksausschuss, der mit den Ortsbeiräten Oggersheim und Nord tagte.

Im Nachfolgenden die einzelnen Aspekte:

Wohnungen: Jeweils ein Viertel aller Wohnungen seien für Gutverdiener und einkommensschwache Personen vorgesehen, die andere Hälfte für mittlere Einkommen, so Spermann. Konkret sieht dies nach dem derzeitigen Planungsstand folgendermaßen aus: 36 Reihenhäuser, 54 Wohnungen in Terrassenhäusern, 77 Wohnungen auf Gewerbeflächen und 415 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. „Etwa 40 Prozent der Wohnungen werden wohl vermietet und 60 Prozent als Eigentumswohnungen genutzt“, erläutert Projektleiter Ernst Merkel. Besonderheit: Um sich einen dauerhaften Einfluss im Quartier zu sichern, wollen die Initiatoren alle Grundstücke in Erbpacht vergeben.

Gewerbe: Aus Lärmschutzgründen sind entlang der Mannheimer Straße Gewerbeflächen vorgesehen. Nachdem sich die Ansiedlung der Pfalzwerke zerschlagen hat, werden nun Büros und Dienstleistungsbetriebe präferiert. „Sie sollen in den Charakter der Siedlung passen“, ergänzte Projektleiter Michael Böhmer. Die Stellplätze sollen in Tiefgaragen nachgewiesen werden.

Verkehr: Die anderen Bewohner sollen ihre Fahrzeuge in zwei Parkhäusern an der Mannheimer Straße abstellen. Eine Zufahrt zu den Wohnhäusern ist grundsätzlich möglich, unterbunden werden soll aber der Durchgangsverkehr.

Kita/Schule: Die fünfgruppige Kita soll katholisch geprägt sein, betonte Ulrike Gentner, stellvertretende Direktorin des Pesch-Hauses. Die künftige Trägerschaft sei aber offen. Eine Schule soll auf einem Gelände südlich der Straßenbahnlinie entstehen - vermutlich für Grundschüler. „Denkbar seien auch andere Schulnutzungen“, sagte Steinruck.

Begegnungshaus: Ein gutes Zusammenleben in der Siedlung liegt den Planern sehr am Herzen. Gentner: „Daher wird das Begegnungshaus auch für einen Bewohnertreff und für Bildungszwecke genutzt.“ Ein bis zwei Quartiermanager sollen unterstützend tätig sein.

Haltestelle: Die Haltestelle Pesch-Haus werde freundlicher gestaltet und erhalte einen weiteren Ausgang nach Westen, sagte Baudezernent Klaus Dillinger (CDU). Grund: Wegen der Tieflage wird dieser Bereich oft als Angstraum empfunden. Ein grundlegender Umbau der Haltestelle ist laut Verwaltung aber aus Kostengründen nicht möglich. Dafür soll eine zweite Haltestelle an der Wollstraße gebaut werden. Zumal sich nach Westen der neue Mittelstandspark anschließe. Wann die Haltestelle umgestaltet oder neu errichtet wird, ist jedoch offen. Gleiches gilt für die Finanzierung.

Zeitplan: Vertiefende Gutachten etwa für die Bereiche Klima und Verkehr sollen in den nächsten Wochen vorliegen. Dilinger geht davon aus, dass der Stadtrat den Bebauungsplan im September verabschieden könnte. Noch in diesem Jahr würden dann die Kanalarbeiten starten. Spätestens 2021 würden die ersten Gebäude errichtet, so Merkel. „Es dauert aber wohl acht bis zehn Jahre, bis die gesamte Siedlung fertig ist.“

Fraktionen: Udo Scheuermann (SPD) und Peter Uebel (CDU) lobten, dass Kita und Schule gleich mitgeplant werden. Hans-Uwe Daumann (Grüne) sprach von einem „vorzeigbaren Projekt in der Region“. Thomas Schell (FDP) hob den hohen Grünanteil im Quartier hervor. Rainer Metz (FWG) würdigte die Sozial- und Umweltaspekte der Planung. Dennoch gab es auch kritische Anmerkungen, etwa zum Lärmschutz zur A 650 oder zum Standort von Abfallcontainern. „Es ist fraglich, ob die Zahl der Parkplätze ausreicht“, gab Wolfgang Leibig (CDU) zu bedenken. Dekan Alban Meißner dankte für die breite Zustimmung - aber auch für die Anregungen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019