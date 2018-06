Ludwigshafen nur Vorletzter

Anzeige

Ludwigshafen.Die Ludwigshafener sind die „Sportmuffel“ der Pfalz. Nach der jüngsten Statistik des Sportbundes Pfalz über die Teilnahme am Deutschen Sportabzeichen belegte die Stadt Ludwigshafen mit 1366 Abnahmen unter 16 Städten und Kreisen den vorletzten Platz. Nur 0,82 Prozent der 166 621 Einwohner Ludwigshafens nahmen an diesem „Olympia“ der Freizeitsportler teil. Lediglich in Kaiserslautern (462 Teilnehmer, 0,47 Prozent) waren noch weniger Freizeitsportler bei den Prüfungen dabei. Die Nummer eins der Pfalz ist Speyer mit 3 695 Prüfungen – das sind 7,31 Prozent der 50 551 Einwohner. In der Pfalz nahmen insgesamt 22 554 Menschen an dem Wettbewerb teil. rs