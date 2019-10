Ludwigshafen: Offenlage der Metropol-Pläne ab Mitte November?

Das ins Stocken geratene Metropol-Projekt soll in den nächsten Wochen nach dem Willen des Investors einen wichtigen Schritt vorankommen. Die Offenlage der Pläne, die bereits für 29. Juli angekündigt war, hatte sich wegen der Änderung bei den Parkplätzen um Monate verzögert. Nun aber sind alle nötigen Unterlagen bei der Verwaltung eingetroffen. In den nächsten Wochen befassen sich Ortsbeirat, Bauausschuss und Stadtrat erneut mit dem 110 Millionen Euro teuren Vorhaben am Berliner Platz. Ab Mitte November könnte eine Offenlage beginnen, sagt eine Stadtsprecherin auf MM-Anfrage. Unklar bleibt, ob sich der für Anfang 2020 geplante Projektstart verschiebt.

Im Nachfolgenden die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Warum hat sich die Offenlage der Pläne verschoben?

Der Stadtrat hatte zwar im Februar bereits die Offenlage der Pläne beschlossen. Damals hatte der Investor Timon Bauregie aber noch ein anderes Konzept favorisiert. Er wollte ein vierstöckiges Parkhaus am Platanenhain mit 330 Stellplätzen und begrüntem Dach errichten - und aus Kostengründen auf eine Tiefgarage verzichten. Nach heftigem Protest von Anwohnern und Fraktionen lenkte Timon ein und kehrte zum ursprünglichen Plan einer zweistöckigen Tiefgarage zurück. Weitere Stellplätze sollen laut Verwaltung auf bestehenden Parkflächen in der Nachbarschaft untergebracht werden.

Warum ist eine Tiefgarage am Platanenhain umstritten?

Für eine Tiefgarage mit 130 Stellplätzen müssten 55 Bäume vorübergehend weichen. Nach früheren Angaben des Investors sollen sie ausgegraben und in einer Baumschule zwischengelagert werden. Gegen diesen Plan laufen vor allem die Grünen und Piraten Sturm. Eine Variante bringt der Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt, Christoph Heller (CDU), auf „MM“-Anfrage ins Spiel. Er kann sich auch vorstellen, die bestehenden Platanen an einem anderen Standort einzusetzen und dafür nach dem Ende der Bauarbeiten am Berliner Platz dort neue Gehölze zu pflanzen.

Wann befassen sich die Gremien erneut mit dem Thema?

Zunächst stellt der Investor am 23. Oktober die genaueren, aktualisierten Pläne im Ortsbeirat Südliche Innenstadt vor, der über eine Empfehlung zur Offenlage berät. „Ich bin sehr gespannt darauf - auch über den Zeitplan“, sagt Heller. Er erwartet, dass Timon-Geschäftsführer Stefan Mertens das Konzept erläutert. Die Grünen und Piraten, so Fraktionschef Raik Dreher, werden das „unausgegorene“ Projekt weiter ablehnen. Danach entscheiden der Bau- und Grundstücksausschuss am 28. Oktober und der Stadtrat am 4. November über eine Offenlage der Pläne. Inwieweit die Verwaltung danach auf etwaige Einwendungen reagiert, ist nicht absehbar.

Hat das Vorhaben weiterhin eine Mehrheit im Stadtrat?

So sieht es derzeit aus. Gegenüber dem Frühjahr hat sich nichts Grundlegendes geändert. Mit großen Bauchschmerzen hatten SPD, CDU und FWG damals der Offenlage zugestimmt. Auch weil der neue Timon-Partner, die TE Management GmbH (München), für gute Impulse gesorgt hat. Nach den vielen Verzögerungen müsse der Investor aber wieder Vertrauen zurückgewinnen, so die Meinung vieler Fraktionen. Grüne und Linke lehnen hingegen das Vorhaben seit Jahren ab.

Gibt es Änderungen beim Vermietungsstand des Projektes?

Das ist nicht bekannt. Der Investor äußerte sich auf „MM“-Nachfrage dazu nicht. „Alle relevanten Projektinformationen werden in den öffentlichen Sitzungen von Ortsbeirat, Bauausschuss und Stadtrat präsentiert. Dem wollen wir nicht vorgreifen“, begründete Mertens die Zurückhaltung. Laut Internetseite haben die Ankermieter NinetyNine-Hotel, die Restaurantkette L’Osteria und Backfactory langfristige Mietverträge. Nach Angaben vom Juli wurden auch Verträge über die Belegung von Arztpraxen abgeschlossen.

