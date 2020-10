Ludwigshafen: Personalengpass bremst Radwege-Ausbau

Ludwigshafen.„Wir denken nicht nur an Großprojekte wie den Pendlerschnellweg oder eine Brücke über die Hauptbahnhof-Gleise, sondern auch an viele kleinere Maßnahmen“, betont Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt am Mittwoch im Umweltausschuss. Viele Verbesserungen für Fahrradfahrer will die Verwaltung in den nächsten Jahren erreichen. Zwei Gründe bremsen jedoch laut Dezernent den Ausbau: „Die

...