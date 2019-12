Zeitplan und Verfahren für den Abriss der Pilzhochstraße in Ludwigshafen stehen: Im Februar soll das erste Brückenteil über der Mundenheimer Straße fallen. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Danach können die Wegverbindungen von und zum Berliner Platz wieder hergestellt werden. Stück für Stück wird die Pilzhochstraße dann aus dem Stadtbild verschwinden. Zum Stadtfest im Juni soll nach derzeitigem Planungsstand alles fertig sein. Bereits am 27. Januar beginnt die von der Stadt beauftragte Abrissfirma mit der Einrichtung der Baustelle.

OB Steinruck: Haben klares Ziel und Perspektive

"Wir sind auf der Zielgeraden. Wir haben ein sehr erfahrenes und zertifiziertes Unternehmen mit dem Abriss der Pilzhochstraße beauftragt. Es geht unmittelbar im neuen Jahr los. Busse und Bahnen sollen schnellstmöglich wieder fahren. Parallel zum Abriss beginnen wir im Frühjahr mit den Planungen für den Ersatzbau. Es soll eine funktionale Brückenverbindung nach modernen Standards sein. Hier hoffen wir auf Verfahrensverkürzungen durch eine neue Gesetzgebung des Bundes", erklärte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck einer Mitteilung der Stadt Ludwigshafen zufolge.

Aufwändige Technik unterstützt Abriss

Die Auftragserteilung an die Firma Moß aus Lingen an der Ems erfolgte laut Stadtverwaltung am heutigen Freitagvormittag. Grundlage für das Vorgehen der Verwaltung ist der Stadtratsbeschluss vom 9. Dezember.

Das mit dem Abriss beauftragte Unternehmen Moß wird teilweise mit ferngesteuerten Geräten arbeiten, um zunächst Stützen für die Hochstraße anzubringen. „Die Firma hat gute Referenzen und einschlägige Erfahrungen beim Abbruch von Brücken auch in schwierigen Innenstadtlagen, unter anderem bei der Tausendfüssler-Brücke in der Düsseldorfer Fußgängerzone“, sagte Björn Berlenbach, Leiter des Ludwigshafener Tiefbauamtes.

„Dabei konnte sogar ein Rechenzentrum in unmittelbarer Nachbarschaft zur Brücke während des Abbruchs weitergeführt werden.“ In Ludwigshafen werden 70-Tonnen-Bagger mit Abbruchscheren eingesetzt, aber keine Presslufthammer, so Berlenbach. Auch mit einer Drohnenbefliegung hatte sich das Abbruchfirma einen Überblick über die Situation verschafft. Die Stadtverwaltung hatte im Vorfeld intensive Gespräche mit drei zertifizierten Abbruchfirmen geführt.