Ludwigshafen: Schlägerei mit Schlagstöcken und Schreckschusswaffe

Ludwigshafen.Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen ist in Ludwigshafen in der Nacht zu Samstag ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, gingen die beiden Gruppen aus Personen im Atler von 20 bis 26 Jahren gegen Mitternacht im Bereich Gartenstadt auf einander los. Dabei verwendeten sie Teleskopschlagstöcke und eine Schreckschusswaffe, die in die Luft abgefeuert wurde. Einer der Geschädigten erlitt durch die Auseinandersetzung eine Platzwunde am Kopf. Er wurde später im Krankenhaus behandelt.

Als die Gruppe um die drei Hauptverdächtigen wegrannte, beschädigten sie auch ein Auto. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, konnte die Täter jedoch nicht mehr feststellen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. (pol/leh)