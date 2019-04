Ludwigshafen: Schüsse in Oppau – 60-Jähriger in Gewahrsam

Ludwigshafen.Ein 60-jähriger Mann hat in der Nacht zu Sonntag in Ludwigshafen-Oppau zunächst Reifen zerstochen und dann Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgegeben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, meldete ein Zeuge gegen 1.25 Uhr der Polizei eine Person, die im Bereich der Klosterstraße an einem Wagen Reifen platt stach. Während die Beamten die Anzeige aufnahmen, hörten sie Schussgeräusche aus einem Anwesen. Die Polizisten ermittelten die Wohnung, aus der die Geräusche kamen und sperrten die Straße weiträumig ab. Anschließend betraten sie das Anwesen.

Der 60-jährige Schütze, welcher sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde überwältigt und danach ärztlich betreut. Bei der Waffe handelte es sich lediglich um eine Schreckschusspistole. Warum er zuvor die Reifen platt gestochen und die Schüsse aus dem Fenster abgegeben hat, muss noch ermittelt werden.