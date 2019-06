Ludwigshafen: SEK-Einsatz nach Messerattacke auf Ehefrau

Ludwigshafen.Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei ist am Samstagmorgen ausgerückt, um in der Weiherhofstraße in Friesenheim einen 41-Jährigen festzunehmen. Wie die Beamten mitteilten, hatte der mit einem Messer bewaffnete Mann zuvor seine 52-jährige Ehefrau durch mehrere Schnitte schwer verletzt.

Unter Einsatz eines Tasers konnten die Beamten den 41-Jährigen im Haus festnehmen. Er blieb dabei unverletzt. Da er unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Für die Ehefrau bestand laut Polizei keine Lebensgefahr. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.