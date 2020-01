Ludwigshafen: Stadt rüstet Sirenennetz auf

Ludwigshafen.Um die Bevölkerung bei Katastrophen, Chemieunfällen oder heftigen Naturereignissen besser warnen zu können, plant die Stadt Ludwigshafen die Aufrüstung des Sirenennetzes. Eine entsprechende Vorlage der Verwaltung hat der Bau- und Grundstücksausschuss in seiner Sitzung am Montag einstimmig bewilligt. Demnach will die Stadt in den kommenden zwei Jahren knapp eine halbe Million Euro in die Hand

...