Ludwigshafen: Stadtfest und Parkfest wegen Corona abgesagt

Ludwigshafen.Das öffentliche Leben in Ludwigshafen wird wegen des grassierenden Coronavirus drastisch eingeschränkt. Die Stadt teilte am Montagabend mit, dass zahlreiche Großveranstaltungen abgesagt werden. Dies gilt unter anderem für das geplante Stadtfest (26. bis 28. Juni) einschließlich des Stadtlaufs sowie für das Parkfest (11. bis 21. Juni) vor der Eberthalle. Auch der „Frühlingszauber“ auf dem Berliner Platz entfällt. Zudem schließt die Verwaltung die Bürgerbüros Oggersheim und Oppau bis auf Weiteres. Für den Publikumsverkehr wird auch das Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 29 dicht gemacht.

Nach einer Verfügung der Landesregierung bleiben unter anderem Kneipen, Kinos, Fitnessstudios, Diskotheken, Shisha-Bars, Spielhallen, Tanzschulen und Indoorspielplätze zunächst bis zum 10. April dicht. Das Verbot gilt nicht für Lokale, in denen „überwiegend Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle oder zum Mitnehmen abgegeben“ werden. Ausgenommen sind Hotels, soweit nur Übernachtungsgäste bewirtet werden. Zudem setzte die Stadt einen Erlass des Landes um, wonach öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 75 Teilnehmern verboten sind.

In Ludwigshafen gibt es unterdessen zwei weitere bestätigte Corona-Fälle, sagte eine Sprecherin der Kreisverwaltung auf Nachfrage dieser Redaktion. Beide Infizierte seien Rückkehrer aus Skigebieten in Tirol und Südtirol. Dies gelte auch für einen weiteren infizierten Mann aus Hochdorf-Assenheim. Nähere Angaben etwa über das Alter machte die Behörde nicht. Bislang gab es in der Stadt und im Landkreis jeweils einen bestätigten Corona-Fall.

Bei der Infektionsambulanz des Klinikums stellten sich am Montag 120 Menschen vor, berichtete Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther. „Bei einem Drittel der Besucher haben wir Abstriche für einen Test gemacht. Die anderen wurden nach einer Untersuchung nach Hause geschickt, weil sie sich zuvor weder in Risikogebieten aufgehalten hatten, noch die typischen Krankheitssymptome aufwiesen“, sagte der Klinikum-Chef.

Drei Ärzte arbeiten derzeit in dem Gebäude gegenüber dem Haupteingang in der Bremserstraße. In der kommenden Woche unterstützen Mediziner der Gesundheitsorganisation GO-Lu diese Aktion, kündigte Günther an. Das Klinikum wird wie andere Krankenhäuser planbare Operationen verschieben, um genügend Kapazitäten für Corona-Infizierte zu haben. „Wir haben einen Stufenplan und sind auf eine verschärfte Lage vorbereitet“, so der Geschäftsführer.

Die Notbetreuung in den städtischen Kitas haben am Montag nur wenige Kinder in Anspruch genommen, berichtete eine Sprecherin der Verwaltung. „Die Eltern gehen sehr verantwortungsvoll mit der Situation um“, so ihr Eindruck. Die Kita-Öffnung ist für Eltern gedacht, die „keine andere Betreuungsmöglichkeit haben und diese nicht kurzfristig organisieren können“ und etwa in den Bereichen Gesundheit, Versorgung, Polizei und Justiz arbeiten.

Die städtische Immobiliengesellschaft GAG Ludwigshafen sagte alle Veranstaltungen zum 100. Geburtstag des Unternehmens für 2020 ab. „Wir werden unseren Beitrag dazu leisten, die Ausbreitung des Corona-virus zu verlangsamen“, sagte der Vorstand Wolfgang van Vliet. Das große Sommerfest im Ebertpark entfällt ebenso wie der Festakt zum Jubiläum. Auch die Mieterfeste, Ausstellungseröffnungen und die Aktionen „Pavillon im Quartier“ wurden abgesagt. „Wir hoffen, einen Teil der Veranstaltungen im nächsten Jahr nachholen zu können“, so van Vliet.

Die GAG-Hauptverwaltung in der Mundenheimer Straße sowie die GAG-Wohnungsverwalterbüros in den Stadtteilen sind bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Mitarbeiter des Unternehmens mit rund 12 000 Wohnungen sind aber über die Homepage, Telefon oder soziale Medien erreichbar.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.03.2020