Ludwigshafen: „Starker Anstieg der Corona-Zahlen durch Reiserückkehrer“

Auffallend stark ist in den vergangenen Tagen die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Ludwigshafen gestiegen. Am Wochenende kamen 15 neue Fälle hinzu, am Montag waren es zwölf. „Das ist vornehmlich auf Reiserückkehrer zurückzuführen, einen Hotspot in der Stadt gibt es nicht“, so die Auskunft von Gesundheitsamt und Stadtverwaltung. „Wir nehmen diese Entwicklung nicht auf die leichte Schulter, aber aktuell gibt es keinen Anlass zur Sorge“, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Mittwoch auf Anfrage dieser Redaktion.

Gleichwohl gab es verwaltungsintern eine erste Reaktion. Der Koordinierungskreis der Stadt, zu dem auch Vertreter des Klinikums und der Feuerwehr als Katastrophenschutz gehören, tagt mittlerweile häufiger. Er analysiert laut Steinruck nun alle zwei Tage die Lage und berät die notwendigen Schritte.

Für die derzeit stark steigenden Fallzahlen in Ludwigshafen hat das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises eine ganz einfache Erklärung: „In dieser Woche enden die Sommerferien in Rheinland-Pfalz“, sagt Sprecherin Kornelia Barnewald. Wegen der Regelung, dass sich Reiserückkehrer testen lassen müssen, werden nun auch Menschen auf das Coronavirus geprüft, die bisher keine Symptome gezeigt haben und für die deshalb ein Test bisher nicht notwendig zu sein schien. Damit einher geht die verhältnismäßig niedrige Genesungsquote von 84 Prozent in Ludwigshafen, da bei den neuen Fällen der Heilungsprozess gerade erst beginnt.

„Bis Ende der Woche müssen viele Familien mit schulpflichtigen Kindern wieder zurück sein. Wir gehen also davon aus, dass sich die Zahlen nach dieser Rückreisewelle wieder normalisieren“, sagt die Sprecherin des Gesundheitsamtes.

Einen deutlich höheren Andrang bei der Infektionsambulanz in der Bremserstraße hat das Klinikum seit gut einer Woche registriert. Während in den vergangenen Monaten durchschnittlich 300 Menschen pro Tag getestet wurden, waren es zuletzt bis zu 600, so Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther.

Nach statistischen Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden in Ludwigshafen in den vergangenen sieben Tagen 23,4 Infektionen pro 100 000 Einwohner registriert. Damit zählt die Chemiestadt aktuell bundesweit zur Spitzengruppe. Lediglich der Landkreis Dingolfing-Landau sowie die Städte Duisburg und Unna haben höhere Steigerungsraten, Diese Sieben-Tage-Betrachtung ist deshalb bedeutsam, weil Städte oder Landkreise bei mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche in Absprache mit den Gesundheitsämtern Beschränkungen beschließen sollen, um einen weiteren Anstieg der Infektionen zu verhindern.

„Wir werden die weitere Entwicklung genau beobachten“, sagt Steinruck. Keine Angaben macht sie indes darüber, welche Maßnahmen getroffen werden könnten, wenn die Infektionszahlen weiter rasant steigen.

