Ludwigshafen: Stefanie Heinzmann singt beim Stadtfest

So viele kostenlose Konzerte mit herausragenden Musikern sind bei einem Stadtfest in der Region selten. Neben der finnischen Rockgruppe Sunrise Avenue können sich die Besucher des „SpektakuLum“ auch auf einen Auftritt der Schweizer Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann am Freitag, 28. Juni, ab 22.15 Uhr freuen. Einen Tag später folgt ebenfalls auf der SWR3-Bühne am Berliner Platz die

...