Ludwigshafen: Streit in Gaststätte eskaliert - mehrere Personen durch Pfefferspray verletzt

Ein Streit zwischen mehreren betrunkenen Personen ist am Samstagabend in einer Gaststätte in Ludwigshafen-Gartenstadt eskaliert - mehrere Personen wurden verletzt. Am Ende wurde das Lokals geräumt. Wie die Polizei mitteilte, setzte einer der am Streit Beteiligten gegen 23.15 Uhr Pfefferspray ein und bedrohte die anderen mit einem Schlagstock.

Durch den Einsatz des Pfeffersprays in dem gut besuchten Lokal wurden mehrere, teilweise auch nicht an der Auseinandersetzung beteiligte, Personen verletzt. Die Gaststätte wurde durch ein Großaufgebot an Polizisten geräumt. Der Rettungsdienst richtete eine Verletztensammelstelle ein. Pfefferspray und Schlagstock wurden sichergestellt. Die Gaststätte musste schließen.

Später in dieser Nacht kam es ebenfalls im Stadtteil Gartenstadt zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung. Im Bereich der Leinigner Straße gerieten gegen 1.20 Uhr mehrere alkoholisierte Männer aneinander. Als die Polizei eintraf, fanden sie drei Männer vor. Einer von ihnen ein 22-jähriger Ludwigshafener wies deutliche Zeichen einer körperlichen Auseinandersetzung auf. Vermutlich kam es zwischen dem 22-Jährigem und einem nicht mehr anwesenden 23-jährigen Ludwigshafener zu der Auseinandersetzung, weil sich der 22-Jährige respektlos gegenüber der Begleitung des 23-Jährigen verhalten haben soll. Da sich der 22-Jährige permanent aggressiv und unkooperativ verhielt musste er in Gewahrsam genommen werden.