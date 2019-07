Ludwigshafen: Tatort-Dreharbeiten haben begonnen

Die Dreharbeiten zum Ludwigshafen-Tatort „Unter Wölfen“ haben begonnen. Wie der SWR mitteilte, wird noch bis 25. Juli in Ludwigshafen sowie in Baden-Baden und Umgebung gedreht. Regie führt Tom Bohn, der auch das Drehbuch schrieb.

In der neuen Ludwigshafener Folge der Kult-Krimireihe werden die Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) nach einem Mord im Club-Milieu mit zweifelhaften Verflechtungen zwischen privaten Sicherheitsdiensten und staatlichen Auftraggebern konfrontiert: Clubbetreiber Timur Kerala hielt sich für den aufgehenden Stern im Ludwigshafener Security-Geschäft. Doch noch bevor er den Platzhirsch Gerhard Arentzen aus dem Feld schlagen kann, wird Kerala ermordet. Lena Odenthal und Johanna Stern vermuten einen Konkurrenzkampf im Milieu. Arentzen lässt sich von den Ereignissen nicht beeindrucken - weil staatliche Stellen immer mehr Sicherheitsaufgaben an private Dienstleister auslagern, hat er beste Verbindungen in die Politik und gibt sich unangreifbar. Wovon sich wiederum Lena Odenthal nicht beeindrucken lässt: Als Keralas Exfrau und ihre Tochter bedroht werden, ist Lena Odenthal gegen alle Ratschläge entschlossen, Arentzen zu überführen. Und gerät damit selbst in die Schusslinie.

An der Seite von Ulrike Folkerts und Lisa Bitter spielen in "Unter Wölfen" unter anderem Thure Riefenstein, Annika Blendl, Nils Düwell, Roberto Guerra, Felix Strobel, Max Tidof, Peter Espeloer und Annalena Schmidt. Der Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.