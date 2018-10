Ludwigshafen: Umzug von 100 Blaulicht-Fahrzeugen

Ludwigshafen.Die Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr sind gestern Abend zu einem besonderen Einsatz ausgerückt. Sie beteiligten sich an einem Blaulicht-Umzug durch die Innenstadt. Der Konvoi startete vor dem Südweststadion und löste sich am Ludwigsplatz auf. Er bildete den Schlusspunkt unter den Feiern zum 100-jährigen Bestehen der Berufsfeuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren Mitte, Oppau und Ruchheim waren ebenso vertreten wie Wehren benachbarter Gemeinden sowie die Polizei, Rettungsdienste und das Technische Hilfswerk. Wegen vieler Betriebe, die unter die Störfallverordnung fallen, ist die Berufsfeuerwehr eine der größten in Rheinland-Pfalz. cs (Bild: Rittelmann)

