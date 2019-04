Ludwigshafen: Wäldchen soll Deponie-Ausbau weichen

Trotz Kritik von Umweltverbänden hält die Stadt grundsätzlich an der Planung fest: Ein 1,7 Hektar großes Wäldchen soll für die Erweiterung der Bauschuttdeponie Rheingönheim weichen. „Als Ausgleich wird aber eine dreimal so große Ackerfläche in der Nachbarschaft aufgeforstet“, erläuterte Holger Kusche, stellvertretender Leiter des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL), im Werksausschuss das

...