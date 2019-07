Ludwigshafen: Walzmühle-Center vor Neustart

Große Leerstände werden seit Jahren mit bunten Folien auf Schaufensterscheiben zu kaschieren versucht. Nun aber soll das 1998 eröffnete Walzmühle-Center mit neuen Geschäften einen Aufschwung nehmen. Der holländische Eigentümer Activum SG plant einen Umbau für einen nicht näher bezifferten zweistelligen Millionenbetrag. „Als Mieter sind unter anderem ein Vollsortimenter, ein Discounter und ein Drogeriemarkt geplant“, sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch auf „MM“-Anfrage. Konkrete Firmennamen wurden indes nicht genannt.

Gleichwohl ist eine Umgestaltung in absehbarer Zeit zu erwarten. „Der Bauantrag soll Ende August gestellt werden“, erklärte der Sprecher. Die Baugenehmigung werde für Anfang 2020 erhofft. Der Umbau soll 2021 beendet sein.

„Die frühere Verkaufsfläche des Real-Marktes im ersten Obergeschoss soll in eine Parkplatzfläche umgewandelt werden“, nannte der Sprecher eine wesentliche Änderung. Das Cinestar-Kino bleibe aber in dem bisherigen Bereich. Die Erdgeschossflächen sollen „nach der Revitalisierung von Einzelhändlern mit abwechslungsreichen Produkten“ belegt werden. Einzelheiten dazu waren nicht zu erfahren. Lediglich der allgemeine Hinweis, dass die Walzmühle künftig zur Belebung der Innenstadt beitragen werde und die Aufenthaltsqualität für die Kunden auf einen modernen Stand gebracht werden soll.

Dabei wird das Einkaufszentrum wegen des ramponierten Images umbenannt - die künftige Bezeichnung steht noch nicht fest. „In einer schwierigen Phase hat der Ruf der Walzmühle zuletzt gelitten, was sich in den Verhandlungen mit potenziellen Mietinteressenten gezeigt hat. Um dem Neustart frischen Schwung zu geben, soll das Center umbenannt werden“, begründete der Eigentümer den Schritt.

In den vergangenen zehn Jahren hatten dort immer mehr Geschäfte aufgegeben. 2016 schloss etwa der Real-Markt als größter Mieter - aus wirtschaftlichen Gründen, begründete der Konzern das Aus. Wenig später folgte die Baby Walz-Filiale. Im Center ist derzeit weniger als ein Drittel der Ladenflächen belegt, unter anderem vom Textildiscounter Kik und Discounter Tedi.

„Bereits seit vier Jahren laufen intensive Verhandlungen zwischen dem Eigentümer des Centers und der Stadtverwaltung über eine Umgestaltung“, berichtete Baudezernent Klaus Dillinger (CDU) auf „MM“-Anfrage. Als grundsätzlich stimmig bezeichnete er das neue Konzept mit der Aufgabe der Querspangen und zusätzlichen Parkplätzen. Zumal die direkte Passage vom S-Bahnhof zur Yorckstraße offen bleibe.

Zum Umbaukonzept müssten keine stadträtlichen Gremien gehört werden, vielmehr entscheide darüber die Verwaltung, sieht der Beigeordnete keinen längeren Genehmigungsprozess. Insofern sei denkbar, dass die Umgestaltung im kommenden Jahr beginnen könne. Christoph Heller, Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt, bezeichnete die Investitionen als überfällig - und sinnvoll. „Zumal der Kundenkreis durch das Neubaugebiet am Rheinufer deutlich erweitert wurde.“

Auch die Grünen-Fraktion im Stadtrat begrüßte den angekündigten Neustart: „Nach Jahren des Wartens erhält die Walzmühle eine neue Chance als Nahversorgungszentrum für das Rheinufer Süd und das südliche Stadtzentrum“, erklären die Fraktionsvorsitzenden Monika Kleinschnitger und Hans-Uwe Daumann. Zugleich hoffen sie aber, dass nicht nur Supermärkte und Backshops, sondern auch weitere attraktive Einzelhandelsgeschäfte in das umgestaltete Zentrum ziehen. „Die Backshop-Dichte in der Innenstadt ist ohnehin hoch, hier ist ein Verdrängungswettbewerb absehbar.“

Und mit Verweis auf das benachbarte Metropol-Projekt merken die Grünen an: „Zusätzliche Parkflächen in der Walzmühle sind ein weiterer Beleg dafür, dass Parkhauspläne an Stelle des Platanenhains nicht nötig und nicht akzeptabel sind.“

