Ludwigshafen: Weltkriegsbombe gefunden

Ludwigshafen.Eine rauchende Flüssigkeitsbombe aus dem zweiten Weltkrieg ist am Ostersonntag in Ludwigshafen- Rheingönheim gefunden worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 16 Uhr in den Paula-Becker-Modersohn-Weg gerufen, weil es dort eine Rauchentwicklung gab. Als die Feuerwehrleute eintrafen, rauchte es leicht aus einem metallischen Gegenstand. Der Bereich wurde abgesichert und der Kampfmittelräumdienst hinzugezogen.

Es handelte sich bei dem verrosteten Gegenstand um eine kleine Flüssigkeitsbrandbombe aus dem zweiten Weltkrieg. Die Behörden schlossen eine größere Gefährdungslage jedoch schnell aus. Bis zum Eintreffen des Kampfmittelräumdienstes sicherte der kommunale Vollzugsdienst die Einsatzstelle gegen unbefugtes Betreten. Die Kräfte des Kampfmittelräumdienstes entsorgten die kleine Bombe schließlich fachgerecht.