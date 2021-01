Ludwigshafen: Wohngebiet an neuer Stadtstraße

Eine riesige Entwicklungsfläche zwischen Rathaus-Center und Hauptbahnhof entsteht nach dem Abriss der Hochstraße Nord. Neben der künftigen Stadtstraße sollen Wohnungen, aber auch Freizeitmöglichkeiten, Büros und Gewerbeflächen entstehen. Die Pläne für City-West stellte Sonja Müller-Zaman, Geschäftsführerin der LuCityEntwicklungs-GmbH (LCE), am Donnerstag im Stadtentwicklungsausschuss vor. Der Grünzug soll vom Friedenspark in die Innenstadt fortgeführt, das BASF-Gleis abgeschirmt und integriert werden. In diesem Jahr wird eine Machbarkeitsstudie erstellt - für nähere Anhaltspunkte zur „ökonomischen, ökologischen und sozialen Planung“ sowie über die potenziellen Fördermöglichkeiten. Die LCE sei dabei in Gesprächen mit der Deutschen Bahn.

„Das Unternehmen hat sich aber derzeit mit der Neugestaltung der großen Flächen noch nicht näher befasst, sondern konzentriert sich mehr auf den Hauptbahnhof“, sagte Müller-Zaman. „Der Bahn ist wohl noch gar nicht so bewusst, wie zukunftsträchtig das Gelände ist“, merkte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) an.

Christian Schreider (SPD) forderte ein klimagerechtes Konzept mit einem Schwerpunkt auf umweltfreundlichen Verkehrsmitteln. „Wir planen hier ein Quartier mit einer Mobilität der Zukunft“, sagte die LCL-Geschäftsführer. Die baulichen Strukturen sollen eine unterschiedliche Nutzung erlauben. Als Basis diene eine Studie der Fraunhofer-Gesellschaft über Entwicklungsmöglichkeiten deutscher Städte. „Aber jede Kommune setzt ihre eigenen Schwerpunkte.“

In die weiteren Überlegungen werden die Bürger eingebunden, versprach Steinruck. Zudem soll ein breit aufgestellter Expertenbeirat aus Vertretern von Ökonomie, Ökologie und Sozialeinrichtungen eingerichtet werden. „Wir beschäftigen uns derzeit nicht nur mit der Corona-Pandemie, sondern treiben auch die Innenstadtentwicklung voran“, merkte Steinruck an.

Die neue Stadtstraße, die die Hochstraße Nord ersetzt, wird nach ihren Angaben möglicherweise eine leicht veränderte Trasse erhalten. Damit könnte die Bauzeit deutlich geringer ausfallen und die Hochstraße viel länger befahrbar bleiben. Ein Ingenieurbüro untersucht derzeit mehrere Varianten. „Es sieht ganz gut aus.“ Spätestens im Sommer würden die Detailuntersuchungen vorgestellt. „Es ist eine marginale Änderung mit großer Wirkung.“

Nach der Grundsatzentscheidung über den Abriss des Rathaus-Centers haben die Fraktionen Vorschläge für die künftige Lösung an die Verwaltung gesendet, berichtete Steinruck weiter. Dabei gehe es um geeignete Standorte und künftige Rahmenbedingungen. „In den nächsten Wochen wollen wir vermutlich bei einer Videokonferenz die Vorschläge besprechen“, kündigte die Rathauschefin an.

Die Abrissplanung sei bereits weit gediehen. Gleiches gelte für Gespräche, um dem Nahversorger im Rathaus-Center einen neuen Standort in der Nähe zu ermöglichen. „Die Suche nach geeigneten Flächen in der eng bebauten Innenstadt ist zwar nicht leicht, zwei Varianten scheinen derzeit aber möglich“, sagte Steinruck.

Durch aktuelle und geplante Neubaugebiete habe die Stadt derzeit ein Potenzial von 4600 Wohnungen, sagte Volker Spangenberger vom Bereich Stadtentwicklung an. Der Bedarf bis 2030 liege jedoch bei rund 7200 Wohneinheiten. Ein neuer Schwerpunkt werde sicherlich das Quartier City-West sein. "Wie viele Wohnungen dort entstehen, ist derzeit aber nicht absehbar."

