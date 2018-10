Ludwigshafen: Züge fahren wieder – weiter Verspätungen und Ausfälle

Ludwigshafen/Mannheim.In Ludwigshafen ist am Freitagabend der Zugverkehr vorübergehend komplett eingestellt worden. Das teilte die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite mit. Am späten Abend konnten die Züge wieder größtenteils fahren, die Verspätungen hielten jedoch merklich an. Auch gab es weiterhin Ausfälle. Laut DB gab es eine umfangreiche Stellwerksstörung, die eine Anfahrt des Hauptbahnhofs stundenlang unmöglich machte. Angaben zur genauen Ursache und zur Dauer bis zur kompletten Normalisierung des Bahnbetriebs konnte das Unternehmen am Abend nicht machen.

Die Züge endeten und begannen vorzeitig in Mannheim, Schifferstadt, Frankenthal und Worms. Ein Ersatzverkehr konnte laut DB jedoch nur zwischen Frankenthal und Mannheim eingerichtet werden, da nicht ausreichend Busse vorhanden gewesen seien. Leser dieser Zeitung berichteten, dass es in betroffenen Zügen und an den Bahnhöfen teilweise keine oder nicht aktuelle Informationen gab.

Reisende wurden von der Deutschen Bahn gebeten, mehr Zeit einzuplanen, sich unmittelbar vor Fahrtantritt unter www.bahn.de oder in der DB-App zu informieren oder andere Verkehrsmittel zu wählen.