Ludwigshafener Anna-Freud-Schule soll in den Rhein-Pfalz-Kreis verlegt werden

Ludwigshafen. Zwei Standorte in der Stadt, erheblicher Sanierungsbedarf, akute Raumnot und Unterricht in maroden Baracken - die Situation an der Ludwigshafener Anna-Freud-Schule ist seit Jahren prekär. Doch die untragbaren Verhältnisse könnten schon bald der Vergangenheit angehören, denn Stadt und Rhein-Pfalz-Kreis verfolgen den Plan, die Berufsbildende Schule (BBS) für Sozialwesen, Gesundheit

...