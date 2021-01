Ludwigshafener Lichterzauber endet am Samstag

Ludwigshafen.Mehr als 300 000 Lichtpunkte, rund zehn Kilometer Lichterketten, spezielle Sternenelemente, Weihnachtsbäume und ein Lichtbrunnen: Noch an diesem Samstag, 30. Januar, sind in der Innenstadt und am Rheinufer die Installationen des Lichterzaubers zu bestaunen. So etwa die laut Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) größte begehbare Weihnachtskugel Deutschlands (Bild) vor der Zentrale der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) in der Bismarckstraße oder die leuchtende Liebesbekundung am Rheinufer. „Für viele Menschen war der Lichterzauber auch in diesem Jahr ein attraktiver Anziehungspunkt. Wir freuen uns, dass der Lichterglanz der Installationen den Bürgern die Abendstunden verschönert hat“, sagt Thomas Mösl, Technischer Vorstand der TWL AG. jei

