Ludwigshafener müssen auf Kino-Vergnügen noch warten

Ludwigshafen.Abstand an der Kasse und in den Sälen, Mundschutzpflicht, Tickets nur mit Reservierung und Kontaktabfrage am Eingang - unter strengen Auflagen dürfen Kinos in Rheinland-Pfalz seit etwas mehr als einer Woche wieder öffnen. Doch in Ludwigshafen werden sich die Bürger noch etwas gedulden müssen, bis sie wieder Filme im gemütlichen Sessel vor der Großleinwand schauen können. Denn das

...